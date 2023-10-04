کاروانسرای «میامی»، یادگاری از دوران صفویه در شهر میامی است که به خاطراعتبار تاریخی و اصالت فرهنگی همچنان زینت این شهر است.
کاروانسرای «میامی» از نوع کاروانسراهای دارای حیاط مرکزی و بین شهری است که به تازگی ثبت جهانی شده است. این بنا در مرکز شهر میامی واقع شده و از کاروانسراهای زیبای عهد صفوی است.
مساحت این کاروانسرا برابر با ۴۶۰۰ مترمربع بوده و دارای پلانی مستطیل شکل است و در ساخت آن از آجر استفاده کردهاند. ورودی کاروانسرای «میامی» در ضلع شمالی قرار دارد و به شکل هشتی و در دو اشکوب بوده و بر روی سردر آن کتیبههای سنگی حجاری نصب شده که تاریخ بانی کاروانسرا بر روی آن درج شده است. این کاروانسرا چهار ایوانی بوده و ایوانها در چهار طرف آن قرار دارند که به عنوان شاهنشین از آنها استفاده میشده است.
در سراسر حیاط حجرهها قرار دارند و شامل طاق جناغی و یک ایوان یا سکوی کوچک هستند. راهرویی در پشت حجرهها وجود دارد که از آن به عنوان اصطبل حیوانات استفاده میکردند و از چهار کنج حیاط میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. در دیوارههای خارجی بنا روزنههایی جهت انتقال نور به داخل تعبیه شده و در جدارهی دیوارهی ضلع شمالی رواقهایی جهت اسکان موقت احداث گردیده است.
در چهارگوشهی این کاروانسرا چهار برج بزرگ، مدور و استوانهای قرار دارد که از آن به عنوان برج نگهبانی استفاده میکردند. دو برج دیگر نیز در ابعاد کوچکتر در دو ضلع آن وجود دارد که در مجموع شامل شش برج میشود.
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