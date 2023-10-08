کاروانسرای «گویجه بل»

کاروانسرای شاه عباسی «گویجه بل» یکی از بناهای تاریخی اصلی و ثبت شده شهرستان اهر است. این کاروانسرا با توجه به اسناد تاریخی متعلق به دوره صفویه است و در گذشته از آن به عنوان کاروانسرای کوهستانی استفاده شده است. از خصوصیات بارز آن بسته بودن بنا و طراحی آن برای مناطق کوهستانی و سردسیر و زمستان‌های سخت و پربرف است. این بنا در حومه شهرستان اهر و در مجاورت گردنه «گویجه بل» جاده اهر - تبریز واقع شده است، پلان آن مستطیل شکل بوده و در گوشه‌های بنا با برجک‌هایی تقویت شده. هشتی ورودی از طرف غرب به داخل سالن با پنج گنبد عرقچین باز می‌شود. پرونده این بنای تاریخی همزمان با سایر آثار تاریخی استان، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌شرقی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ارسال شده است.