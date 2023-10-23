زندگی در قلعه تاریخی بارده

قلعه داراب خان و محمدحسن خان بارده، قلعه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در شهرستان بن، بخش مرکزی، روستای بارده قرار دارد.

قلعه بارده، تنها قلعه از خوانین ایل چهارلنگ است که در استان چهارمحال و بختیاری به‌جای‌مانده است. این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۴۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موقعیت مکانی قلعه به‌گونه‌ای است که از سمت‌شرق دارای شیب زیادی تا کف دره ابتدای روستا است اما از سه جهت دیگر قابل‌دسترسی است. اطراف قلعه را دشت و مرتع و در قسمتی به سمت روستا، ساختمان‌ها احاطه کرده‌اند.

قلعه‌ای که دو بیرونی و اندرونی جدا دارد و اندرونی‌ها دارای زیرزمین و حمام و طبقه همکف بوده و جوانب جنوبی و شمالی آنها را اتاق‌های نشیمن احاطه کرده است.

بیرونی‌ها شامل سرطویله و اصطبل هستند که قسمت اعیانی با راه ورودی جداگانه بر روی آنها ساخته شده است.

این قلعه در حدود سال ۱۲۷۸ هجری قمری توسط دو برادر بنام‌های محمد حسن خان و داراب خان فرزندان چراغعلی خان ازسران ایل چهارلنگ طایفه محمدصالح ساخته شده‌است.

این بنا در عین حال پذیرای علاقمندان و گردشگرانی هستند که قصد بازدید از قلعه را دارند.