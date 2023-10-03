اختتامیه «جایزه مصطفی (ص)»

آئین اختتامیه پنجمین دوره رویداد جایزه مصطفی (ص) با تجلیل از پنج دانشمند برتر جهان اسلام در تالار چهلستون اصفهان برگزار شد.

در این رویداد از پروفسور احمد حسن استاد دانشگاه کویینز، کانادا با ارائه اثر کاوش مخازن نرم افزاری (MSR) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشور مصر و پروفسور احمد فرخ زاد با ارائه پژوهش طراحی، توسعه و ارزیابی بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات پلیمری در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی متولد ایران از استادان دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان از برگزیدگان این دوره از جایزه مصطفی در اصفهان تجلیل شد.