تور رسانه‌ای «راویان پیشرفت» در شهرستان طبس برگزار شد.

در این اردوی رسانه‌ای که به مدت دو روز برگزار شد خبرنگاران و عکاسان از پیشرفت پروژه پست ۱۳۲ کیلو ولت دیهوک بازدید و در ادامه با امام جمعه و فرماندار ویژه طبس دیدار و گفتگو کردند. در ادامه خبرنگاران به همراه مسئولان با حضور در گلزار شهدای مدفون در جوار امامزاده حسین‌بن موسی‌الکاظم (ع) طبس، با قرائت زیارتنامه شهدا و قرار دادن گل بر روی قبور مطهر شهیدان نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

بازدید از باغ گلشن، تأمین روشنایی باند فرودگاه، پایگاه امداد و نجات مجتمع معادن، شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس، کارخانه کک طبس، باند دوم محور طبس- یزد و طرح نهضت ملی مسکن از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه تور رسانه‌ای راهیان پیشرفت به طبس بود.