طوفان شن در زابل

۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۳
طوفان در شهرستان زابل از روز گذشته سهشنبه، ۹ آبان، آغاز گردیده، و امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه، اگرچه از شدت آن کاسته شده اما همچنان گردوغبار حاصل از وزش باد، در آسمان وجود دارد، در برخی از مناطق روستایی به محض وزش باد، شعاع دید افقی تا حد بسیار زیادی کاهش مییابد به گونهای که امکان دارد به کمتر از ۳۰ متر نیز برسد.
خشکسالیهای پیاپی در منطقه سیستان، خشکی رودخانه هیرمند و تالاب هامون، علاوه برآلوده کردن آسمان منطقه از گردوغبار، باعث گردیده تا مشکلات عدیده تنفسی برای ساکنین منطقه، بوجود آید.
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