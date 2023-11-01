۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۳

ابوالفضل شهرکی

طوفان شن در زابل

طوفان در شهرستان زابل از روز گذشته سه‌شنبه، ۹ آبان، آغاز گردیده، و امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه، اگرچه از شدت آن کاسته شده اما همچنان گردوغبار حاصل از وزش باد، در آسمان وجود دارد، در برخی از مناطق روستایی به محض وزش باد، شعاع دید افقی تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد به گونه‌ای که امکان دارد به کمتر از ۳۰ متر نیز برسد.

خشکسالی‌های پیاپی در منطقه سیستان، خشکی رودخانه هیرمند و تالاب هامون، علاوه برآلوده کردن آسمان منطقه از گردوغبار، باعث گردیده تا مشکلات عدیده تنفسی برای ساکنین منطقه، بوجود آید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha