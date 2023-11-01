تیم والیبال چادرملوی اردکان میزبان تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان بود که در پایان با نتیجه ۳ بر ۱ بازی را به حریف واگذار کرد.

تیم والیبال چادرملوی اردکان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور در سالن آیت الله خاتمی اردکان میزبان تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان بود که در پایان با نتیجه ۳ بر یک بازی را به حریف واگذار کرد.

ست اول این دیدار با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود فولاد سیرجان پایان یافت، اما این چادرملو بود که ست دوم را ۲۵ بر ۲۳ از آن خود کرد.

ست سوم را باز هم سیرجانی‌ها با ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند و در حالی که اردکانی‌ها در ست چهارم توانستند با امتیازهای از دست رفته را جبران کند، این بازی را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به حریف خود را واگذار کردند.