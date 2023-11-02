برداشت انار در ارس

ارتفاع، اقلیم و دمای مناسب، رطوبت نسبی هوا و مه آلودگی باغ‌های حاشیه رود ارس، خسارت سرمازدگی در این شهرستان را به حداقل رسانده و شرایط را برای توسعه کشت نهال انار در این منطقه مهیا کرده است.

روستاهای قولان, اشتبین, کردشت و… از مناطق عمده تولید انار در منطقه محسوب می‌شود.برداشت انار از باغات روستاهای ارس تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. به شکرانه برداشت انار, جشنواره انار در منطقه ارس طی روزهای ۹ الی ۱۲ آبان برگزار می‌شود. جشن ثبت جهانی کاروانسرای خواجه نظر و جشنواره اقوام ایرانی و اجرای موسیقی زنده جز بخش‌های جنبی این جشنواره می‌باشند.