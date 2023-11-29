۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۴
بیست و پنجمین مانور سراسری زلزله و ایمنی به طور همزمان در مدارس استان تبریز برگزار شد.
در این مانور علاوه بر دانش آموزان، اعضای خانواده آنها، کسبه محله و سایر افراد حاضر در محله نیز مشارکت داشتند.
آموزشهای لازم برای پناهگیری و خروج ایمن از ساختمانها، اطفای حریق، کمکهای اولیه و سایر موارد ضروری در این مانور ارائه شد.
در سناریوی این مانور، سناریوهای مختلفی مانند مصدومیت کسبه، نجات محبوسان از ساختمان بلند مرتبه، استفاده از سگهای زندهیاد در جست جو و نجات زیر آوار ماندگان، تأمین سوخت، تأمین برق، امنیت توسط پلیس و غیره مورد توجه و تمرین قرار گرفت.
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