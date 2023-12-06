تشییع شهدای گمنام در بوشهر

آیین تشییع پیکر مطهر پنج شهید گمنام در بوشهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
پیکر مطهر ۵ شهید گمنام ۸ سال دفاع مقدس با استقبال باشکوه مردم، خانواده معظم شهدا، فرماندهان نیروهای مسلح، امام جمعه و استاندار وارد فرودگاه بوشهر شد.
همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، صبح امروز پیکرهای مطهر ۵ شهید گمنام وارد فرودگاه بوشهر شد و مورد استقبال باشکوه اقشار مختلف مردم مسئولان و خانواده معظم شهدا قرار گرفت.
شهیدان والامقام ۸ سال دفاع مقدس پس از ورود به فرودگاه بوشهر بر روی دستان مردم قدرشناس تا مسیر تعیین شده تشییع شد.
این شهدا در عملیاتهای والفجر ۳، بیتالمقدس ۴، کربلای ۵، والفجر مقدماتی و والفجر ۱ به شهادت رسیدهاند.
این ۵ شهید والامقام در مناطق جنگی مهران، بندی خان، شلمچه و فکه شناسایی شدند و در مناطق مختلف استان بوشهر تشییع و دفن میشوند.
شهید شناسایی شده در مهران ۳۵ سال، شهید عملیات بیتالمقدس ۴۵ سال، شهید عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه ۴۲ سال، و شهید والفجر مقدماتی در منطقه فکه ۳۳ سال و شهید عملیات والفجر یک در منطقه فکه ۲۴ سال هنگام شهادت سن داشتهاند.
نظر شما