۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۱

مصطفی حسن زاده

دیدار تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام شهرقدس

مسابقه بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام شهر قدس امروز دوشنبه در حضور بیش از پنج هزار تماشاگر در حالی در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد که تماشاگران زیادی تا پشت حلقه ۲ تیم داخل زمین نشسته بودند.

در این مسابقه که از هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور به قضاوت سروش خادم‌الحسینی به عنوان سرداور به همراه رامین فتحی و آرین جمشیدی به عنوان داور اول و دوم با حضور محمد متین و کوروش بخشی‌عرب به عنوان ناظر داوری و نماینده سازمان لیگ و نیز امیرحسین واحدپور به عنوان نماینده فدراسیون برگزار شد، تیم شهرداری گرگان با حساب ۱۰۰ بر ۷۸ از سد حریف خود گذشتند.

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