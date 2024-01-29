محسن رنگین کمان
۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۳

محسن رنگین‌کمان

مراسم بزرگداشت سردار شهید حسن باقری و شهدای اطلاعات عملیات سپاه

آئین گرامیداشت شهدای اطلاعات عملیات سپاه و سرلشکر پاسدار شهید حسن باقری با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر خلبان سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سردار محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار پاسدار حسین معروفی هماهنگ کننده سازمان بسیج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و جمعی از خانواده‌های شهدا برگزار شد.

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    نظرات

    • احسان IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
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      پاسخ
      حضور سصردار فتح الله جعفری، سردار مرتضی صفاری، سردار جعفر اسدی، سردار قاسم فروتن، میلاد عزیزان مدیر مسئئول موسسه شهید باقری، جمعی از همرزمان.