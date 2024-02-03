سد تنظیمی انحرافی «قیزقلعه‌سی» در ۱۲ کیلومتری پایین دست سد «خداآفرین» قرار داشته و می‌تواند تا حجم دو میلیارد مترمکعب آب این سد را تنظیم کند.

سد «قیزقلعه‌سی» که از نوع سد خاکی بوده، با هسته رسی و بدنه‌ای به حجم یک و نیم میلیون مترمکعب در صورت بهره برداری، علاوه بر تأمین آب اراضی شبکه پایین دست و رونق کشاورزی، موجبات توسعه اقتصادی منطقه و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر می‌شود. این سد مشترک بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان قرار است به زودی با حضور رؤسای جمهوری این دو کشور افتتاح شود.