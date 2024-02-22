سفر یک روزه وزیر کشور به تبریز

احمد وحیدی، روز پنجشنبه، سوم اسفند ماه در سفر یک روزه خود به تبریز در آئین رونمایی از خودروهای جدید شهرداری تبریز شرکت کرد و در برنامه بعدی نیز اولین کارخانه تولید قطعات سگمنتال پل شمالغرب کشور را افتتاح کرد.

همچنین در ادامه سلول شماره ۲ پروژه مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز، اتمام حفاری فاز اول خط دو مترو تبریز و بهره‌برداری از مجهزترین مرکز مانیتورینگ آتش نشانی کشور در این شهر را افتتاح کرد.

در پایان ضمن شرکت در جلسه مجریان انتخاباتی، نکات مهم و ضروری برای انتخابات پیش رو تشریح کرد.