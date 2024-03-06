۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۴

سردار شهید حاج محمدابراهیم همت

سردار شهید محمدابراهیم همت (۱۳۳۴- ۱۳۶۲ ش)، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود.
شهید همت قبل از انقلاب اسلامی ایران به شغل معلمی اشتغال و در صف مبارزان علیه حکومت پهلوی قرار داشت که بارها ساواک به او اخطار داده و حکم ترور و اعدامش صادر شده بود. بعد از انقلاب به همراه دوستانش سپاه شهرضا را تشکیل داده و مسئولیت‌هایی را در همین زمینه عهده‌دار شد. با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفته و در عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس، رمضان، عملیات مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی و والفجر ۱، والفجر ۳، والفجر ۴، خیبر شرکت کرده و مسئولیت‌هایی را بر عهده داشت. او فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) را بر عهده داشت و چندین عملیات را فرماندهی کرد. سرانجام در عملیات خیبر در اثر اصابت گلولهٔ توپ به شهادت رسیدند. پیکر او در شهرضا دفن شد و سنگ مزاری به عنوان یادبود ایشان در بهشت زهرای تهران نصب شده است.

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    نظرات

    • سرباز سید علی IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
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      کجایند مردان بی ادعا شادی روح امام و شهدا فاتحه مع الصلوات به قول حاج قاسم سال ها باید بگذرد که مادران همچین کسانی را بزایند