کلاه نمدی از خصوصیات ویزه مردان «لر» است که تنها تفاوت آن در بین اقوام مختلف به رنگ کلاه مربوط میشود. کلاه نمدی کلاهی است که مردان «لر»، بختیاری، لک، ترکهای قشقایی و بسیاری دیگر از اقوام ایرانی آن را بر سر میگذارند. «نَمَدِ» این کلاه تهیه شده از پشم گوسفند است، که با ایجاد فشار، حرارت و رطوبت و قرار دادن در قالب درست میشود. کلاه نمدی در اندازههای گوناگون و در رنگهای متنوع (بسته به فرهنگ هر قوم، ایل و طایفه) درست میشود. به عنوان مثال میان لرها که از زمانهای بسیار قدیم تاکنون از این کلاه استفاده میکنند به رنگهای مشکی و قهوهای وجود دارد. این کلاه عقب و جلو ندارد و هر طور و از هر طرفی که روی سر گذاشته شود تفاوتی نمیکند و از کرکهایی که لابلای موهای بز به وجود میآید ساخته میشود. در روی سر به سمت عقب، جلو، چپ و راست قرار داده میشود. نوع مرغوب آن را کلاه خسروی میگویند.
اندازه و نوعِ مورد استفاده قرار گرفته کلاه خسروی در ایل بختیاری به سه گونه بودهاست: کلاه بزرگ، کلاه متوسط و کلاه کوچک که دو مورد اول به کلاه خسروی معروف هستند. کلاه معمولاً برای جلوگیری از رسیدنِ گردوخاک، سرما و گرما و نور آفتاب به سر و گردن و صورت است. اما کلاه خسروی که مردان بختیاری برسر میگذارند ربطی به سرما و گرما و نور آفتاب و گردوخاک ندارد بلکه این کلاه، نمادی از بزرگی است که بر سر گذاشته میشود و در شرایط روحی و روانی متفاوت و گوناگون، آن را به عقب و جلو و چپ و راست هم خم میکنند.
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