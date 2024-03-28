تشییع پیکر اولین شهید مرزبانی گلستان

پیکر سرهنگ شهید «محمدمهدی نجاتی نیا»، اولین شهید مرزبانی گلستان صبح امروز (پنجشنبه ۹ فروردین) در گرگان و زادگاهش تشییع و در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) النگ به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر سرهنگ شهید «محمدمهدی نجاتی نیا»، اولین شهید مرزبان گلستانی در سال ۱۴۰۳ امروز (پنجشنبه ۹ فروردین) با حضور سردار تقی مهری، معاون سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا و سرتیپ رضا آذریان ارشد نظامی ارتش در شمال شرق کشور، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا، استاندار گلستان و معاونین وی و جمعی از مسؤولان ارشد استانی و شهرستانی یگان‌های نمونه مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه، پلیس‌راه و راهور و جمعی از مردم زادگاه ایشان از روستای النگ کردکوی و خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در میدان صبحگاه ستاد انتظامی گلستان در گرگان برگزار شد.

پیکر سرهنگ شهید محمدمهدی نجاتی‌نیا که دوشنبه این هفته در درگیری با اشرار منطقه مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، پس از تشییع د ر ستاد انتظامی گلستان در گرگان در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) روستای النگ از توابع شهرستان کردکوی به خاک سپرده شد.