۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰

علیا عسگری

تشییع پیکر اولین شهید مرزبانی گلستان

پیکر سرهنگ شهید «محمدمهدی نجاتی نیا»، اولین شهید مرزبانی گلستان صبح امروز (پنجشنبه ۹ فروردین) در گرگان و زادگاهش تشییع و در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) النگ به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر سرهنگ شهید «محمدمهدی نجاتی نیا»، اولین شهید مرزبان گلستانی در سال ۱۴۰۳ امروز (پنجشنبه ۹ فروردین) با حضور سردار تقی مهری، معاون سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا و سرتیپ رضا آذریان ارشد نظامی ارتش در شمال شرق کشور، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا، استاندار گلستان و معاونین وی و جمعی از مسؤولان ارشد استانی و شهرستانی یگان‌های نمونه مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه، پلیس‌راه و راهور و جمعی از مردم زادگاه ایشان از روستای النگ کردکوی و خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در میدان صبحگاه ستاد انتظامی گلستان در گرگان برگزار شد.

پیکر سرهنگ شهید محمدمهدی نجاتی‌نیا که دوشنبه این هفته در درگیری با اشرار منطقه مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، پس از تشییع د ر ستاد انتظامی گلستان در گرگان در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) روستای النگ از توابع شهرستان کردکوی به خاک سپرده شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha