این روزها مزارع «کلزا» با گل‌های زرد رنگ در سراسر استان گلستان خودنمایی می‌کند و در کنار مزارع سبز رنگ گندم چهره بسیار زیبایی به جاده‌ها و روستاها داده است. «کلزا» یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است. با توجه به استقبال کشاورزان گلستانی از کشت «کلزا»، امسال کشت این محصول در استان گلستان در سطح ۷۴ هزار هکتار تعیین شده است. زراعت «کلزا» به عنوان یک محصول راهبردی در راستای پایداری کشت گندم و تضمین امنیت غذایی کشور بشمار می‌آید.