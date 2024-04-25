شاهرود میزبان «شب هنر انقلاب اسلامی»

مراسم هفته هنر انقلاب اسلامی در شاهرود به همت حوزه هنری و با حضور جمعی از هنرمندان و فرهیختگان و فعالان فرهنگی در خانه قدیمی و زیبای عطاردی ها برگزار شد.

مراسم هفته هنر انقلاب اسلامی در شاهرود به همت حوزه هنری و با حضور جمعی از هنرمندان و فرهیختگان و فعالان فرهنگی در خانه قدیمی و زیبای عطاردی ها برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، شب هنر انقلابی استان سمنان و برنامه تجلیل از هنرمندان مقارن با هفته هنر انقلاب اسلامی با شعار «هنر متعهد به حقیقت» در خانه عطاردی ها از خانه‌های قدیمی و میراثی شهرستان شاهرود برگزار شد. این مراسم همه ساله به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت شهید آوینی به همت حوزه هنری شهرستان شاهرود برگزار می‌شود. در این مراسم هنرمندان و فرهیختگان و اهالی ادب و اندیشه استان و شهرستان شاهرود شامل شعرا، هنرمندان تجسمی، نویسندگان و پژوهشگران و … حضور داشتند. در این مراسم همچنین از سعید اردیانی به عنوان هنرمند سال شهرستان شاهرود تقدیر شد. وی آهنگ ساز و رهبر ارکستر فارابی تهران، نوزانده چیره دست و سازنده سمفونی‌های عاشورایی و آئینی است که آثار او مورد اقبال ویژه مردم هنردوست کشورمان قرار گرفته است.