روضه‌خوانی سنتی در روستای منشاد مهریز

مراسم سنتی روضه‌خوانی سیدالشهدا (ع) هر ساله به مدت ۱۵ روز، در منزل مرحوم حاج میرزا علی دهقان منشادی (آهنگر) در روستای منشاد شهرستان مهریز - یزد برگزار می‌شود. این مجلس ساده و باصفا با بیش از ۸۰ سال قدمت، نسل به نسل ادامه یافته و همچنان با همان حال‌وهوای قدیمی و روحانی پابرجاست. این مراسم جمعی از اهالی روستا و مناطق اطراف را گرد هم می‌آورد تا با اشک و دعا، وفاداری خود به آرمان‌های عاشورا را تجدید کنند. در این آئین، از میهمانان با گلاب ناب منشاد پذیرایی می‌شود، گویی بوی عنبر و عود و نوای مرثیه‌خوانی، روح و جان را به کربلا می‌برد.

