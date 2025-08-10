۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۹
مراسم سنتی روضهخوانی سیدالشهدا (ع) هر ساله به مدت ۱۵ روز، در منزل مرحوم حاج میرزا علی دهقان منشادی (آهنگر) در روستای منشاد شهرستان مهریز - یزد برگزار میشود. این مجلس ساده و باصفا با بیش از ۸۰ سال قدمت، نسل به نسل ادامه یافته و همچنان با همان حالوهوای قدیمی و روحانی پابرجاست. این مراسم جمعی از اهالی روستا و مناطق اطراف را گرد هم میآورد تا با اشک و دعا، وفاداری خود به آرمانهای عاشورا را تجدید کنند. در این آئین، از میهمانان با گلاب ناب منشاد پذیرایی میشود، گویی بوی عنبر و عود و نوای مرثیهخوانی، روح و جان را به کربلا میبرد.
