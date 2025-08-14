عمود ۱۴۰۷ اولین نقطه‌ای است که زائران پیاده مسیر نجف به کربلا چشمانشان به گنبد قمربنی هاشم می‌افتد که به عمود سلام شهرت دارد. در عمود ۱۴۰۷ جایی که برای اولین بار چشم زائران پیاده مسیر نجف در ورودی کربلا به بارگاه منور قمربنی هاشم (ع) باز می‌شود؛ صحنه‌های زیبا و معنوی را می‌بینیم؛ آنگاه که زائر خسته از مسیر به ناگاه چشمش گنبد و گلدسته حرم مطهر ابوالفضل العباس (ع) را قاب می‌گیرد و اشک اشتیاق بر گونه‌هایش جاری می‌شود.عمود ۱۴۰۷ اولین نقطه‌ای است که زائران پیاده مسیر نجف به کربلا چشمانشان به گنبد قمربنی هاشم می‌افتد که لحظاتی در این عمود توقف کرده و اولین سلام را به سید و سالار شهیدان و حضرت ابوالفضل العباس (ع) می‌دهند.