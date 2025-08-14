حضور جمعی از مسئولان خراسان رضوی در خبرگزاری مهر استان

همزمان با گرامیداشت مقام خبرنگار حجت الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، محمد علی نبی پور، معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی، حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، مصطفی عبدی، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، جواد حامدزاده، مشاور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، علی روحبخش، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با فاطمه سعادتیان نیک، مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی و خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کردند.