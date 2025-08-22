استانها تهران ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰ دریافت تصاویر امیرمحمد رستمی آیین تعزیهخوانی در روستای ایجدانک ورامین همزمان با رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مراسم تعزیه خوانی در روستای «ایجدانک» ورامین برگزار شد. برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر رحلت پیامبر اعظم (ص) امام حسن مجتبی(ع) ورامین تعزیه خوانی مطالب مرتبط وزیر بهداشت به ورامین سفر می کند انتقاد امام جمعه موقت ورامین از کمبود قطار حومه ای تهران-ورامین والیبال ورامین برند ورزشی این شهر است زیرساخت ها در شهرک های صنعتی ورامین با مشکل مواجه است نوسازی مسیر ری - ورامین آغاز شد واحدهای صنعتی ورامین در پرداخت مالیات قانونمند عمل کرده اند کوچه های ورامین به تمثال شهدا مزین شد
