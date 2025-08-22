۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

امیرمحمد رستمی

آیین تعزیه‌خوانی در روستای ایجدانک ورامین

همزمان با رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مراسم تعزیه خوانی در روستای «ایجدانک» ورامین برگزار شد.

