۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

اینفوگرافیک| کرمانشاه پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی ۲۰۲۵

کرمانشاه- بر اساس اعلام مجمع شهرداران آسیایی، کرمانشاه به عنوان پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی ۲۰۲۵ معرفی شده است.

