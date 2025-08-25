استانها کرمانشاه ۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰ دریافت تصاویر اینفوگرافیک| کرمانشاه پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی ۲۰۲۵ کرمانشاه- بر اساس اعلام مجمع شهرداران آسیایی، کرمانشاه به عنوان پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی ۲۰۲۵ معرفی شده است. برچسبها مجمع شهرداران آسیایی کرمانشاه پایتخت فرهنگی آسیا شهرداری کرمانشاه اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط کرمانشاه پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی شد کرمانشاه در مسیر دیپلماسی فرهنگی آسیا هیئت رئیسه فدراسیون آسیایی توآی تعیین شد انتخاب کرمانشاه به عنوان پایتخت فرهنگی آسیایی فرصتی بینظیر برای معرفی امام جمعه کرمانشاه با مدال آوران بازیهای آسیایی دیدار کرد
نظر شما