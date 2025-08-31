مدیرعامل گروه رسانه ای مهر با حضور در «دارالرحمه شیراز» با شهدای استان فارس تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، به همراه حسام‌الدین حیدری، معاون خبر، و جمعی از مسئولان این مؤسسه، با حضور در دارالرحمه شیراز، مزار شهدای والامقام این شهر را زیارت و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرد.

در این مراسم که در فضایی معنوی برگزار شد، رحمتی و هیئت همراه بر مزار شهدایی چون سردار شهید غلامحسین غیب پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) و سردار عبدالله رودکی، از پیشگامان تشکیل گردان‌های غواص لشکر ۱۹ فجر و قرارگاه نوح، که در عملیات والفجر ۸ و مقابله با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس نقشی بی‌بدیل داشت، حاضر شدند.

همچنین، مزار رسول مصطفایی، نخستین خبرنگار شهید دفاع مقدس، که جان خود را در راه ثبت حقیقت فدا کرد، مورد تکریم قرار گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و خاطره شهید علی کسایی، شهیدی که زندگی عاشقانه و انقلابی‌اش در کتاب «آخرین فرصت» به قلم سمیرا اکبری و روایت رفعت قافلان‌کوهی، همسر این شهید، جاودانه شده، گرامی داشته شد.

این کتاب که به موضوعاتی چون صمیمیت، احترام به والدین، عشق به همسر و فرزند، صبر، ایثار و فداکاری پرداخته، در نوزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه با گرامیداشت فداکاری‌های خانواده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تقریظ رهبر انقلاب اسلامی رونمایی شد.

رحمتی در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضور در کنار مزار این شهدای والامقام، فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌هایی که آنان برایش جان فدا کردند، این شهدا درس زندگی عزتمندانه و عشق به میهن را به ما آموختند.

وی افزود: کتاب «آخرین فرصت» نه‌تنها روایتی از زندگی یک شهید است، بلکه آیینه‌ای از ارزش‌هایی چون صبر، عشق و ایثار است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود. گروه رسانه‌ای مهر افتخار دارد که در مسیر ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، سهمی ایفا کند.

حسام‌الدین حیدری، معاون خبر گروه رسانه‌ای مهر، نیز در این مراسم تأکید کرد: شهدا، چراغ راه ما هستند و وظیفه رسانه‌ها این است که با روایت داستان زندگی و ایثار آن‌ها، این میراث گرانبها را زنده نگه دارند.

این مراسم با نثار گل، قرائت فاتحه بر مزار شهدا و ادای احترام به مقام والای آنان به پایان رسید.

گفتنی است، مسئولان گروه رسانه‌ای مهر برای حضور در پانزدهمین نشست مدیران استانی این خبرگزاری و معارفه مدیر استان فارس به شیراز سفر کرده بودند.