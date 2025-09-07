حال ناخوش مسجد سید اصفهان

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷
مسجد سید، یکی از شاخصترین بناهای تاریخی دوره قاجار در محله بیدآباد اصفهان، این روزها با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند. این مسجد که به دلیل معماری باشکوه، گنبدها، شبستانها، ایوانها و کاشیکاریهای ارزشمندش شناخته میشود، به دلیل نبود رسیدگی مناسب در آستانه تخریب قرار گرفته است.
بر اساس مشاهدات میدانی، افتادگی و فرسایش کاشیها، شکستگی پنجرههای چوبی، تخریب کفپوشها و سنگفرشها، از بین رفتن نقشهای برجسته، یادگارینویسی روی دیوارها و حتی آسیب به گنبد این بنای تاریخی گزارش شده است.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه این روند و بیتوجهی به مرمت اصولی، اصفهان یکی از مهمترین جاذبههای تاریخی و گردشگری خود را از دست خواهد داد.
