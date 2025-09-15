۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۲

مریم داورنیا

هنر سنتی «جاروبافی» در روستای ملاحسن

جارو دستی از جمله صنایع دستی است که علیرغم تولید انواع صنعتی آن، همچنان جایگاه خود را در زندگی مردم حفظ کرده است. جارو از گیاهی که در اصطلاح محلی به آن «ارزن» گفته می‌شود ساخته شده و در برخی از نقاط خراسان شمالی کشت و پس از برداشت، خشک شده و با دست بافته می‌شود. جارو بافی یکی از صنایع دستی این استان به شمار می‌آید که اکثر مردم روستای «ملاحسن» در شهرستان مانه و سملقان به این پیشه مشغول هستند.

در روستای ملاحسن از توابع مانه و سملقان استان خراسان شمالی ۷۰ درصد از مردم به پیشه جاروبافی مشغول هستند و علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی و اختراع ابزارهای نوینی که کار بشر را تسهیل می‌کند، کماکان زمین‌هایشان رونق دارد و کشت و کار اجدادشان مثل سابق برقرار است.

