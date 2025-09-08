آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی(ص)

مراسم آئین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) شامگاه امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور حسین افشین رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، مهدی صفاری‌نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاری‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی (کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام و با تقدیر از سه دانشمند برجسته از ترکیه، ایران و هند به پاس دستاوردهای اثرگذارشان در حوزه‌های فناوری‌های پزشکی، هوش مصنوعی و انرژی پاک در تالار وحدت تهران برگزار شد.