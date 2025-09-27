آیین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و ویژه‌برنامه‌های محرومیت‌زدایی سازمان بسیج مستضعفین با محوریت توزیع ۱۵هزار سبد لوازم التحریر، ۵۰۰ سبد ورزشی مدارس و محلات و افتتاح سلسله پروژه‌های عمرانی منازل معسرین حاشیه شهر مشهد، صبح امروز (شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴) با حضور سردار سیدضیاء‌الدین حزنی فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری، فرماندهان نیروهای مسلح و خانواده‌های معظم شهدا در تالار همایش‌های فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار شد.