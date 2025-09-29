رونمایی از شهاب سنگ سیارکی ایران و خاورمیانه

شهاب سنگ سیارکی ایران و خاورمیانه با وزن ۲۱ کیلو و ۴۲۰ گرم ظهر امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در موزه شهاب سنگ برج آزادی رونمایی شد. این شهاب سنگ خاص و کمیاب از گروه آکندریت HED نوع اوکریت و جزو نادرترین شهاب سنگ های این دسته می باشد قطر این سیارک ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل) است و چهارمین سیارک کشف شده در منظومه خورشیدی می باشد سطح نسبتاً بزرگ و بسیار نورانی سیارک وستا ۴ باعث‌شده به درخشان ترین سیارک منظومه خورشیدی بدل گردد و در میان سیارک ها تنها سیارک وستا۴ با چشم غیر مسلح قابل رویت است.