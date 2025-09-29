اسلامشهر- طی مراسمی با حضور محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه ای مهر، حجت الاسلام منصور باقربیک، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، پیمان فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، محمدمهدی مومنی مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران، دفتر خبرگزاری مهر در اسلامشهر افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم، استودیو مهر نیز در اسلامشهر افتتاح شد و مسئولین از این استودیو بازدید کردند.

هم اندیشی خبرنگاران مهر در سراسر استان تهران با مدیرعامل گروه رسانه ای مهر و مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران نیز پایان بخش مراسم روز دوشنبه در اسلامشهر بود.