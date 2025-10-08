۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۹
مراسم رونمایی از فیلم مستند «چشمهای نگران، زخمهای منتظر» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی و به همت خانه ایبی، تنها نهاد غیردولتی و رسمی حمایت از بیماران پروانهای (EB) در کشور، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در باغ کتاب تهران برگزار شد.
این مستند روایتگر روزهای سخت بیماران پروانهای و خانوادههایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران است؛ روزهایی که کمبود شدید دارو و پانسمان حیاتی شرایط بیماران را به شدت دشوارتر کرد. با وجود این بحران، خانه ایبی با تلاش شبانهروزی توانست روند خدمترسانی و حمایتهای درمانی و معیشتی را ادامه دهد.
