یادگاری از یک سال پر درد و مهر

۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰
این مجموعه عکسها روایتگر بخشی از زندگی پدری است که در سال گذشته با مشکلات و دردهای شدید جسمی از جمله قطع عضو و دیالیزهای مکرر دستوپنجه نرم کرد و در نهایت، چند ماه پیش درگذشت. در این دوران، خانواده وی با همراهی و صبوری قابلتقدیر، در کنار او حضور داشتند. همسرش نقش پررنگی در مراقبت و حمایت از بیمار ایفا کرد و فرزندان نیز با وجود فاصله مکانی، از هیچ تلاشی برای همراهی دریغ نکردند. این مجموعه تصویری، نمایشگر استقامت، وفاداری و همبستگی خانوادگی در یکی از دشوارترین دورههای زندگی آنان است.
نظر شما