۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

مینا نوعی

یادگاری از یک سال پر درد و مهر

این مجموعه عکس‌ها روایتگر بخشی از زندگی پدری است که در سال گذشته با مشکلات و دردهای شدید جسمی از جمله قطع عضو و دیالیزهای مکرر دست‌وپنجه نرم کرد و در نهایت، چند ماه پیش درگذشت. در این دوران، خانواده وی با همراهی و صبوری قابل‌تقدیر، در کنار او حضور داشتند. همسرش نقش پررنگی در مراقبت و حمایت از بیمار ایفا کرد و فرزندان نیز با وجود فاصله مکانی، از هیچ تلاشی برای همراهی دریغ نکردند. این مجموعه تصویری، نمایشگر استقامت، وفاداری و همبستگی خانوادگی در یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی آنان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha