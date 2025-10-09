افتتاح طرح های عمرانی و ورزشی و برپایی جشن روستا در سرخس

سالن ورزشی چندمنظوره روستای کندکلی در بخش مرکزی شهرستان سرخس با حضور امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، افتتاح شد. این پروژه در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و اجتماعی مناطق روستایی اجرا شده و زمینهساز ارتقای نشاط عمومی، افزایش مشارکت جوانان و گسترش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در روستاهای مرزی استان خراسان رضوی است.
همچنین در حاشیه این آیین، طرح بهرهبرداری از ۱۴۱ کیلومتر لولهگذاری و ۴۱ چاه کشاورزی در بخش مرکزی سرخس نیز آغاز شد و همزمان با این برنامه، نمایشگاه صنایعدستی و محصولات محلی به مناسبت روز روستا در کندکلی برپا شد. در این رویداد، تولید و عرضه غذاهای بومی، اجرای موسیقی محلی و برگزاری آیین کشتی با چوخه جلوهای از اصالت و فرهنگ خراسانی را به نمایش گذاشت و فرصتی برای معرفی توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی روستاییان منطقه فراهم آورد.
