زندگی در روستای ترا

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲
محله ترا در بخش لاریجان شهرستان آمل واقع شده است و از روستاهای دهستان بالا لاریجان محسوب میشود. این محله در ۱۲۰ کیلومتری تهران و در دامنههای البرز مرکزی و در همسایگی قله دماوند قرار دارد. ترا شهر با طبیعتی کوهستانی و چشماندازهای بینظیر، محیطی آرام و دلنشین را برای زندگی فراهم میکند. آبشار ترا، با ارتفاع حدود ۲۵ متر، از جمله جاذبههای طبیعی این محله است که از صخرههای غربی قله انیس سرچشمه میگیرد و به پایین سرازیر میشود. وجود آبشار ترا در این منطقه سبب چشمانداز زیبای روستا شده است مردم این روستا به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.
