مشاغل سنتی در راسته بازار کهنه قم

راسته بازار کهنه قم، از کهن‌ترین بافت‌های سنتی این شهر، همچنان به‌عنوان یکی از مراکز فعال صنایع دستی و مشاغل سنتی شناخته می‌شود. این بازار که در قلب محله آذر و در امتداد بازار تاریخی قم واقع شده است، یادگار دوره‌ صفویه بوده و در سال ۱۳۷۶ با شماره‌ ۱۹۳۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

با وجود گذشت قرن‌ها از شکل‌گیری این راسته، فعالیت اصناف سنتی همچنان در آن جریان دارد و جلوه‌ای از هنر، مهارت و اصالت ایرانی را به نمایش می‌گذارد که از مهم‌ترین مشاغل فعال در بازار کهنه می‌توان به سراجی، رنگرزی، نجاری و خراطی اشاره کرد؛ حرفه‌هایی که هر یک با روش‌های سنتی و ابزارهای دستی، یادآور دوره‌ای هستند که کار و هنر در هم تنیده بود.