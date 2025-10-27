روزی برای پرستاران

روز پرستار، فرصتی برای سپاس از قلب‌هایی است که با عشق و ایمان، بی‌هیچ چشم‌داشتی، درد و رنج بیماران را سبک می‌کنند و آرامش را به دل‌های مضطر هدیه می‌دهند.



پرستاران، ستون‌های استوار نظام سلامت، نه تنها ارائه‌دهندگان خدمات درمانی‌اند، بلکه مرهم‌های بی‌صدا و همراهان صبور بیمارانی‌اند که در لحظه‌های دشوار زندگی به آن‌ها پناه می‌برند.



این انسان‌های فداکار با مهارت، صبر و دلسوزی، پلی از امید و آرامش می‌سازند برای بیماران رنجور.



در هر لبخند بیماران، در هر دست گرفته شده، در هر نگاه همراه و مهربان، انعکاس عشق و فداکاری پرستاران دیده می‌شود.