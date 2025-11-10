۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
علی مرتضوی ملقب به علی تالش متولد روستای هندخاله از توابع شهرستان صومعه سرا در گیلان است، او از کودکی به صید و صیادی مشغول بوده است، و برای کار و زندگی راهی شهر انزلی شده است. علی در حوادثی تلخ زن و دو دختر خود را از دست داده است و بخشی از خانه اش در یک آتش سوزی نابود شد و بعد آن دیگر برای زندگی به آن بازنگشت تا خاطرات گذشته برای او مرور نشود. اکنون علی زندگی خود را در قایقی کوچک، در حوالی اسکله انزلی با صید ماهی و فروش آن سپری میکند و شبها قایقش تنها پناهگاه اوست. او با تمام سختیها، همچنان به زندگی خوشبین و امیدوار است و برای زیستن و ادامه دادن سخت تلاش میکند.
این مجموعه عکس، روایتگر تلاش، امید و مقاومت مردی است که با وجود رنجهای بسیار، تسلیم سرنوشت نشده و زندگی را در سادهترین شکل آن ادامه میدهد.
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