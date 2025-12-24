مزرعه دامپروری چپرقویمه گنبد در مسیر محرومیت زدایی

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵
روستای چپرقویمه در شمال شهرستان گنبد و یکی از مناطق محروم و کمتر برخوردار استان گلستان میباشد. جایی که بسیاری از خانوادهها با محدودیتهای جدی در زمینه اشتغال و معیشت دست وپنجه نرم میکنند. ایجاد فرصتهای کاری پایدار برای این قشر آسیبپذیر، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش محرومیت دارد در همین راستا بنیاد مستضعفان با ایجاد شرکت کشاورزی و دامپروری ران، گامی مؤثر در مسیر اشتغالزایی و تولید برداشته است. مجموعه دامپروری چپرقویمه با ۶۰۰۰ رأس دام سبک باعث اشتغال پایدار مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۰۰ نفر شده است این مجموعه با تولید سالانه حدود ۱۰۰ تن دام زنده و پرواری تأثیر مثبتی در سبد غذایی مردم منطقه گذاشته است
نظر شما