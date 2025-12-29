دنیای پیرامونی ما مملو از تصویر است. مادامی که به هر طرف نظر میاندازی بیاختیار میتوانی در ذهن و دیدگاه خود قابی را تصور کنی و فضای بی استفاده را از آن دور سازی. این ذات دیدن و یا بهتر بگوییم درست دیدن است. قابها و عکسهایی که گاهاً میتواند تصویر زیبایی را در ذهن حک کند. از همین روست که بی اختیار دوربین عکاسی یا گوشی تلفن همراه خود را بیرون کشیده و آن نما را به ثبت میرسانی و یا به شکل حرفهای تر آن با دوربین عکاسی به ثبت آن واقعه یا نمای خاص بپردازی.
سرویس عکس خبرگزاری مهر قصد دارد تک عکسهایی که هر کدام در زمان و مکانی جدا به ثبت رسیده را به عنوان سلسله گزارش تصویری منتشر کند تا بتواند عکسهای ثبت شده عکاسان مجموعه را به اشتراک بگذارد. عکسهایی که گاه با دوربین عکاسی دیجیتال، گاه دوربین آنالوگ و یا با دوربین تلفن همراه به ثبت رسیدهاند.
