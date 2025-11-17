۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۶

مینا نوعی

آئین بزرگداشت «محمد و حسین نخجوانی» در تبریز

در قالب برنامه‌ای از مجموعه رویدادهای سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آئین بزرگداشت مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی برادران حاج محمد و حاج حسین نخجوانی تاجران نیکوکار و فرهنگ‌دوست تبریزی با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان استانی، علاقه‌مندان به فرهنگ و خانواده نخجوانی در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد. در این مراسم از تمبر اختصاصی بزرگداشت برادران نخجوانی و کتاب «فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز» (مجموعه حاج حسین نخجوانی) رونمایی به عمل آمد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha