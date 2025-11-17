آئین بزرگداشت «محمد و حسین نخجوانی» در تبریز

۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۶
در قالب برنامهای از مجموعه رویدادهای سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آئین بزرگداشت مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی برادران حاج محمد و حاج حسین نخجوانی تاجران نیکوکار و فرهنگدوست تبریزی با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان استانی، علاقهمندان به فرهنگ و خانواده نخجوانی در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد. در این مراسم از تمبر اختصاصی بزرگداشت برادران نخجوانی و کتاب «فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز» (مجموعه حاج حسین نخجوانی) رونمایی به عمل آمد.
