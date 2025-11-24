آلودگی هوای ارومیه

آلودگی سنگین دوباره بر آسمان ارومیه چنبره زده و نفس‌های مردم این شهر را به شماره انداخته است. در خیابان‌های نیمه‌تاریک و غبارآلود، کودکانی که باید در هوای سالم بازی کنند، امروز پشت پنجره‌ها ایستاده‌اند و مادرانی که نگران سرفه‌های بی‌وقفه فرزندانشان هستند، چشم‌انتظار بهبود اوضاع مانده‌اند. نفس کشیدن در ارومیه دیگر کاری ساده نیست؛ هر دم‌وبازدم بوی خستگی و اضطراب می‌دهد.

در حالی‌که شاخص‌های آلودگی نفس‌گیر شده‌اند، زندگی عادی مردم این شهر زیر لایه‌ای از غبار رنگ باخته است. بیمارستان‌ها مملو از مراجعه‌کنندگان با علائم تنفسی شده و سالمندان و بیماران قلبی در خانه‌ها پناه گرفته‌اند. ارومیه، شهری که روزی به آسمان آبی‌اش می‌نازید، امروز در سکوتی غمگین چشم‌انتظار تصمیم‌ها و اقداماتی است که بتواند دوباره هوای تازه را به ریه‌هایش بازگرداند.