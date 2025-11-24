۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱

محمد حسین فلاح

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در ایرانشهر

مراسم عزاداری و دسته روی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور مردم فارس و بلوچ در ایرانشهر برگزار شد.

