استانها سیستان و بلوچستان ۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱ دریافت تصاویر محمد حسین فلاح مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در ایرانشهر مراسم عزاداری و دسته روی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور مردم فارس و بلوچ در ایرانشهر برگزار شد. برچسبها عکس استانها ایرانشهر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ایام فاطمیه
