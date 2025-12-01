نَمَد نوعی بافته سنّتی زیراندازی است که با پشم تولید می‌شود. در فرانسه به آن فوتر می‌گویند. برای تهیه نمد (نمدمالی) عمل بافتن انجام نمی‌شود بلکه با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت، موجب درهم‌رفتن الیاف پشمی می‌شوند. دو خاصیت جعدیابی و پوسته‌ای شدنِ پشم امکان تولید نمد را فراهم می‌کنند.

به مناسبت کاوش و تحقیقاتی که در شهر سوخته بعمل آورده اند مشخص شده که آثاری چون فرسایش زانو و ساعد در استخوان های باقی مانده در شهر سوخته را میتوان در مشاغلی همچون نمد مالی مشاهده کرد و به همین دلیل میتوان گفت که نمد زیر انداز در پنج هزار سال پیش و هزاره های قبل از آن هم رواج داشته و تا امروز ادامه دارد.

کارگاه سنتی نمد مالی غلامعباس قادری دهکردی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، با قدمت ۴۰ سال مشغول به فعالیت و تولید انواع محصولات نمدی به روش سنتی است. یکی از محصولات اساسی صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری نمد است که از گذشته تاکنون بدون جایگزین استفاده‌های خاص خود را دارد. با توجه به پیشینه این حرفه در شهرکرد و تعدد کارگاه‌های نمد مالی در این شهر، از نمد به عنوان محصول صادراتی یاد می‌شود و شهرداری شهرکرد محله‌ای را به عنوان کوی «نمد مالان» نامگذاری و فضا سازی کرده است. تولید محصولات نمدی مختلف باعث ثبت شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد شده است؛ همچنین نمد چهارمحال و بختیاری دارای نشان یونسکو و نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ایران است.