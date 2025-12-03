۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳

اینفوگرافیک؛ کلیبر گنجینه شمال‌شرق آذربایجان شرقی

کلیبر- مقصدی کمترشناخته‌شده اما پرظرفیت که تجربه‌ای از تاریخ، طبیعت و زندگی محلی را یک‌جا پیش روی گردشگران می‌گذارد.

