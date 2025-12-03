استانها آذربایجان شرقی ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳ اینفوگرافیک؛ کلیبر گنجینه شمالشرق آذربایجان شرقی کلیبر- مقصدی کمترشناختهشده اما پرظرفیت که تجربهای از تاریخ، طبیعت و زندگی محلی را یکجا پیش روی گردشگران میگذارد. برچسبها اینفوگرافیک اینفومهر اینفوگرافیک استانها گردشگری ایران زیبا کلیبر زیبا مطالب مرتبط کلیبر؛ شهری کوچک با افقهای بزرگ در گردشگری طبیعی ایران اینفوگرافیک؛ بایدها و نبایدهای وضعیت قرمز و آلودگی هوا کلیبر، گنجینهای که باید دوباره دیده شود سفر به سرزمین قلعهها و جنگلهای مهآلود اینفوگرافیک؛ هشترود پیشگام مدیریت پایدار آب وکشاورزی در آذربایجان شرقی اینفوگرافیک؛ کلیبر گنجینه پنهان ارسباران توسعه پایدار گردشگری در کلیبر؛ طبیعت، فرهنگ و حیاتوحش در یک قاب
