۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۵

مراسم رونمایی از پنج عنوان رمان

مراسم رونمایی از پنج عنوان رمان به نام‌های «درخت بی‌برادر» به قلم فاطمه سلیمانی، «بزرگ شده در آتش» نوشته یوسف قوچق، «با من بیا مائده» به قلم مجید ملامحمدی، «از این طرف بیا» نوشته سمیه جمالی و «تیترها از تانک‌ها نمی‌ترسند» به قلم حمید هنرجو از تازه‌های نشر ۲۷ بعثت با حضور سردار محمود توکلی جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ، گلعلی بابایی نویسنده و پیشکسوت دفاع مقدس، جواد کلاته عربی مدیر انتشارات ۲۷ بعثت، نویسندگان این آثار و جمعی از خانواده‌های شهدا و اهالی قلم در پادگان حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد.

