 اولین جشنواره ملی نمد در شهرکرد

نخستین «جشنواره ملی نمد شهرکرد» صبح دوشنبه با حضور مسئولان استانی و شهری در فرهنگسرای شهرکرد آغاز به کار کرد.

همزمان با جشنواره ملی نمد شهرکرد، پنج کارگاه تخصصی با موضوعاتی چون «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «نمد و فناوری‌های نوظهور»، «نمد و ایده‌های خلاقانه»، «نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها تا ۲۰ آذرماه جاری صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برپا خواهد بود. همچنین نمایشگاه جشنواره نیز صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است.