استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰ اینفوگرافیک؛ آمار جابهجایی کالا در سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینوگرافیک به آمار و وضعیت جابه جایی کالا در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان می پردازیم. برچسبها اینفوگرافیک سیستان و بلوچستان ترانزیت کالا صادرات کالا اینفوگرافیک استانها
