سردار شهید محمدحسن محققی

سردار سرلشکر پاسدار شهید «محمدحسن محققی» معروف به «حاج حسن محقق» متولد سال ۱۳۴۲ در تهران بود که تابستان سال ۱۳۶۰ به گروه «فداییان اسلام» پیوست و ضمن حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل، در عملیاتهای مختلف شرکت کرد تا اینکه سال ۱۳۶۱ به عضویت اطلاعات سپاه درآمد و سال ۱۳۶۴ نیز بهعنوان فرمانده گردان «حبیببنمظاهر (ع)» لشکر ۲۷ محمدرسولالله (ص) منصوب شده و سال ۱۳۶۷ در عملیات «بیتالمقدس ۷» از ناحیه پا به درجه رفیع جانبازی نائل آمد. شهید محققی بعد از دوران نقاهت جانبازی، از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ بهعنوان فرمانده تیپ در خط پدافندی پاسگاه زید فعالیت کرد بعد از جنگ تحمیلی یعنی در سال ۱۳۷۰ نیز بهعنوان مسئول ستاد لشکر ۲۷ محمدرسولالله (ص) منصوب شد و بعد از آن در جایگاههای «مسئول اطلاعات نیروی زمینی سپاه»، «مسئول اطلاعات قرارگاه ثارالله (ع)» و «جانشین سازمان اطلاعات سپاه» به مجاهدت پرداخت تا اینکه سرانجام مزد مجاهدتهای خود خصوصاً هزار و ۷۶۴ روز حضور در جبههها را گرفت و در حملات رژیمصهیونیستی به شهادت رسید.
۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۰
