۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۳

اینفوگرافیک؛ آمار بارش ۲۴ ساعته استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان ها

کرمانشاه - با عبور سامانه بارشی از غرب کشور، در ۲۴ ساعت گذشته میانگین ۹/‏۱۳ میلی متر بارش در استان کرمانشاه به ثبت رسید.

      خدا را شکر که رحمتش را بر ما نازل می فرماید 🙏 الله اکبر و الحمدلله 🖐️